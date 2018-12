Kim Kardashian : Elle voulait défendre Kanye West... mais fait machine arrière

Kanye West aura vécu une année 2018 complètement folle ! Elle aura notamment été marquée par ses propos surprenants sur l'esclavage. À l'époque, Kim Kardashian accusait le site américain TMZ.com d'avoir monté la vidéo de son mari expliquant que 400 ans d'esclavage lui paraissaient être "un choix", des accusations sur lesquelles la superstar est revenue.

Ce dimanche 9 décembre, un nouvel épisode de la saison 15 de L'Incroyable famille Kardashian sera diffusé sur E! aux États-Unis. Il devait à l'origine contenir une conversation de Kim Kardashian et deux amis, Jonathan Cheban et Simon Huck. Les trois stars de télé-réalité discutaient des propos controversés de Kanye West sur TMZ, à propos de ses opinions politiques et de l'esclavage.

"Si tu écoutes ce qu'il a dit, il a dit 'L'esclavage a duré 400 ans ? Si il doit revenir pour 400 ans, ça me semble être un choix. Il n'a pas dit 'L'esclavage est un choix.'", confie Kim Kardashian à ses interlocuteurs.

En réalité, Kanye West évoquait les menaces d'un gang à son encontre et affirmait qu'il survivrait à une agression. Il ajouta ensuite : "Quand on entend parler de l'esclavage qui a duré 400 ans. 400 ans ? Ça ressemble à un choix ! Genre, vous l'avez subi pendant 400 ans et vous y étiez tous ?"