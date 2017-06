Kim Kardashian empoche 14 millions de dollars en 5 minutes !

Selon les prédictions des experts en business, Kim Kardashian devrait empocher 14 millions de dollars en moins de 5 minutes avec le lancement de sa gamme de make-up, des estimations basées sur le succès de Kylie Jenner. La maman de North (4 ans) et Saint (1 an et demi) aurait eu tort de s'en priver. Une rentrée d'argent qui permettra ainsi de combler les milliers de dollars dépensés pour payer la mère porteuse qui lui permettra d'avoir un troisième enfant.

Pour célébrer l'arrivée dans plusieurs mois de son nouveau bébé, Kim Kardashian a organisé une immense fête dans sa maison de Bel Air, très chic banlieue de Los Angeles. Le traumatisme de son braquage à Paris semble oublié... La riche brunette a ouvert les portes de son immense demeure à sa famille et ses amis, une soirée inédite qu'elle n'a pas manqué de partager avec ses fans via Snapchat.