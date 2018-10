Kim Kardashian en bikini rikiki : Ses selfies brûlants...

Kanye West fait des siennes en soutenant publiquement Donald Trump ? Kim Kardashian sait parfaitement comment détourner l'attention. Sur Instagram, l'influenceuse a posté deux selfies dans une pièce culte du vestiaire Chanel : le micro bikini. Attention les yeux !

Karl Lagarfeld, Riccardo Tisci ou encore Olivier Roustaing et Virgil Abloh, tous ces créateurs ont contribué à faire de Kim Kardashian une icône mode. Cette semaine, elle s'est emparée d'un maillot culte pour ravir ses admirateurs sur Instagram. Elle a posté une premier selfie lundi 1er octobre 2018 la montrant tirant la langue à l'objectif. Vendredi, une seconde photo montre son corps dans cette fameuse pièce Chanel qui avait été portée en 1995 sur le podium par Stella Tennant et Carla Bruni à l'occasion du défilé de la collection printemps-été 1996. D'ailleurs, Kim ne manque de le faire remarquer en légende : "Chanel vintage, soyons précis !" Et terriblement sexy comme les internautes n'ont pas manquer de le remarquer... Ils ont été plus de 5,5 millions à liker ces deux photos.

Pour certains, c'est même trop. Trop de peau, trop de courbes, trop peu de mystère. Kim Kardashian n'en a que faire. Son bikini n'est pas n'importe quel bikini. Cette pièce rikiki revient régulièrement sur le devant de la scène, ce n'est pas un hasard. Cara Delevingne mais aussi Miranda Kerr (pour le magazine i-D) l'ont plus récemment porté.

Kim K connaît ses classiques...