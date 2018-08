Kim Kardashian : En culotte et baskets pour Kanye, elle embrase la Toile

Kim Kardashian est la muse de Kanye West. Pour la collection SEASON 6 de YEEZY, Kanye a engagé plusieurs influenceuses, dont Paris Hilton, et leur a donné le look de son épouse.

Côté musique, Kanye West a vécu un été prolifique en sortant deux albums, dont un en collaboration avec Kid Cudi et en participant à la production des nouveaux opus de Pusha-T, Nas et Teyana Taylor. Kid Cudi et lui, formant le groupe Kids See Ghosts, se produiront en novembre pour la première fois au festival Camp Flog Gnaw.