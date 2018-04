Kim Kardashian en famille: Son fils Saint a bien grandi et il est trop craquant

La vie de famille des stars fascine leurs millions de fans ! Kim Kardashian gâte les siens en partageant fréquemment photos et vidéos de son mari Kanye West et leurs trois enfants. Cette semaine, les deux premiers, North et Saint, ont visité un zoo. L'occasion de montrer que le garçon continue de grandir...

La dépression nerveuse et le séjour à l'hôpital de Kanye West, en novembre 2016, sont désormais un lointain souvenir ! Plus d'un an plus tard, le rappeur et créateur de mode est en grande forme. Il le doit à son épouse et leurs deux enfants, qu'ils ont récemment emmené au zoo.

Ce jeudi 29 mars, les West (sans la petite dernière, Chicago) se sont rendus au zoo de San Diego. Kim Kardashian a photographié et filmé les instants de cet après-midi parmi les animaux de l'établissement. L'adorable Saint West (2 ans), coiffé de cheveux frisés, est ainsi vu sur un cliché dans les bras de son père.

Il s'est notamment pris d'affection pour un pingouin et a répondu à sa mère, qui lui demandait ce que l'animal faisait : "Il te regarde toi !"