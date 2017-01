Kim Kardashian, en larmes, évoque pour la 1re fois son braquage à Paris...

Pendant tous ses mois d'exil médiatique après son braquage à Paris, on disait Kim Kardashian en totale remise en question de son mode de vie surmédiatisé, mais en fait... la vedette de télé-réalité a surtout judicieusement préparé son retour sur le devant de la scène ! En ce début d'année, trois mois après son agression à main armée en marge de la Fashion Week, la star de l'Incroyable Famille Kardashian est de retour sur les réseaux sociaux et le show familial s'apprête à reprendre de plus belle.

Comme en témoigne une première bande-annonce du programme, la nouvelle saison s'annonce plus explosive que jamais, la femme de Kanye West évoquant publiquement, et pour la première fois, le cambriolage dont elle a été victime en octobre, ainsi que la crise de nerfs qu'a faite son mari un mois plus tard. "Ils allaient me tirer dans le dos, je n'avais aucun moyen de m'en sortir", s'est-elle souvenue, à grands renforts de larmes, devant ses soeurs Khloé et Kourtney.

Assise sur un canapé, bouleversée, la maman de North et Saint West (3 et 1 ans) assure être à peine capable d'évoquer ce moment où les voleurs l'ont ligotée pour lui dérober pour 10 millions de dollars de bijoux. "Ca me rend folle rien que d'y penser", a-t-elle précisé, face caméra. Quelques semaines plus tard, rien ne s'arrange pour Kim Kardashian puisque c'est son mari qui, après avoir fait un malaise, est admis au UCLA Medical Center pour une évaluation psychiatrique. "S'il te plaît, cesse de me faire peur et dis moi ce qui se passe", demande-t-elle au téléphone avant de dire à sa mère Kris Jenner : "Je crois qu'il a vraiment besoin de moi, je dois rentrer à la maison."

Si elle n'a pu compter sur le soutien de son mari - on les dit d'ailleurs au bord du divorce -, Kim peut toujours s'appuyer sur ses soeurs. "On est très proches, on partage la souffrance les unes des autres", assurent Khloé. Une fin d'année très riche en émotions qui permettra au moins au clan Kardashian d'exploser les audiences lors de la diffusion de leur émission de télé-réalité, prévue sur la chaîne américaine E! Entertainment au mois de mars prochain.

Coline Chavaroche