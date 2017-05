Kim Kardashian "en solo" au MET gala : Pourquoi Kanye West ne l'accompagnera pas

Stupeurs et tremblements chez les fans du couple Kim Kardashian et Kanye West. Depuis le rocambolesque braquage de la vedette de télé-réalité en marge de la Fashion Week à Paris et la crise de nerfs du rappeur quelques mois plus tard, le couple traverse quelques turpitudes à tel point que certains ont même envisagé un hypothétique divorce.

Cerise sur le gâteau de ces derniers mois en dent de scie pour le power couple, la star de l'Incroyable Famille Kardashian devrait assister seule au prochain gala du MET. Comme chaque année, ce lundi 1er mai aux Etats-Unis se tiendra la soirée de charité la plus prisée du monde de la mode au Costume Institute, qui compte plus de trente-cinq mille costumes et accessoires de collection venus du monde entier.

"Kanye West ne sera pas présent au bal demain. Kim s'y rendra seule. Il continue de profiter de son temps libre, en dehors des médias et du feu des projecteurs. Il restera donc à Los Angeles avec leurs enfants", a fait savoir une source au magazine People, précisait toutefois que "tout va bien entre Kim et lui et qu'il soutient le fait qu'elle y aille en solo".

C'est la première fois que la socialite de 36 ans, qui devrait être habillée par la couturière Vivenne Westwood, s'y rendra en célibataire depuis sa première apparition sur le tapis rouge du même événement avec l'interprète de Flashing Lights, il y a quatre ans. Autant dire que cela ne présage rien de bon quant aux relations entre les parents de North (3 ans) et Saint West (1 an).

Kanye West aux abonnés absents, Kim pourra toutefois compter sur la présence de ses soeurs Kendall et Kylie Jenner qui ont aussi été conviées à la soirée de charité qui vise à lever des fonds pour la préservation du musée. Le gala sera présidé par la papesse de la mode Anna Wintour qui, depuis sa nomination en 1995, a réussi à récolter quelques 145 millions de dollars. Comme chaque année, les invités triés sur le volet devront respecter un thème vestimentaire en rapport avec l'exposition qui leur sera présentée.

Coline Chavaroche