Kim Kardashian : En string au lit, la bombe est sexy dès le réveil

Si Kim Kardashian est une des célébrités les plus suivies sur les réseaux sociaux, c'est en partie grâce aux photos sexy qu'elle y partage. La superstar en a publié une nouvelle ce week-end. Au lit et en culotte, Kim embrase la toile...

En décembre, Kim Kardashian a dévoilé, à la manière du calendrier de l'Avent, une série de photos de famille. Vendredi matin (5 janvier), l'épouse de Kanye West et maman de North et Saint West (4 et 2 ans) a offert à ses 105 millions d'abonnés Instagram une énième image d'elle.

Photographiée à son domicile, à Calabasas, par Elli Russell Innetz, Kim pose allongée sur son lit. La bombe de 37 ans ne porte qu'un string blanc, et écrit en légende de sa publication "Rise & Grind", une phrase invitant ses abonnés à se lever et se mettre au travail.