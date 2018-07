Kim Kardashian encore traumatisée par son braquage : ses (grosses) dispositions

Près de deux ans après les faits, Kim Kardashian n'est pas encore tout à fait remise de son braquage parisien. Dans une longue tribune publiée le 5 juillet 2018 pour le magazine Wealthsimple, la star de télé-réalité s'est longuement épanchée sur sa réussite, sa vie de famille mais aussi sur le traumatisme subi après son agression survenue dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016 à Paris. Pour rappel, l'épouse de Kanye West se trouvait dans un appartement-hôtel situé dans le quartier de la Madeleine lorsque plusieurs braqueurs sont parvenus à s'introduire chez elle, la détroussant d'environ 10 millions de dollars de bijoux. Trois mois plus tard, la police française avait mettait en examen dix personnes. Un nouveau suspect avait par ailleurs été arrêté en avril dernier.

Après son braquage, Kim Kardashian (qui a remis les pieds pour la première fois dans notre capitale depuis l'incident le 21 juin dernier) admet avoir mis en place un dispositif de sécurité considérable. Être bien entourée est la seule façon pour elle de ne pas se sentir anxieuse, qu'elle se trouve à Los Angeles ou à l'étranger. "Je voyage avec plusieurs gardes du corps et ma nounou. A la maison, j'ai plusieurs équipes de sécurité. J'ai besoin de quelqu'un à chaque recoin de ma propriété", a-t-elle écrit.

C'est ce que je dois faire pour que je puisse dormir la nuit

Et on sait qu'elle ne vit pas dans un modeste studio. "Je vis dans un lotissement sécurisé et ils se tiennent à l'entrée de mon portail. Quelqu'un m'a rendu visite hier, un ami, et il m'a dit : 'Est-ce que tu as toujours des équipes de sécurité à ta porte ? Parce que ce n'était pas le cas avant.' Et je lui ai répondu que oui, que c'était 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est ce que je dois faire pour me sentir en sécurité et que je puisse dormir la nuit. Et je pense que c'est arrivé après ce qui s'est produit à Paris", a-t-elle ajouté.

Depuis l'incident qui a bouleversé sa vie, la maman de North (5 ans), Saint (2 ans) et Chicago (6 mois) n'a plus le même rapport aux réseaux sociaux et aux accessoires bling-bling. "J'avais fait des interviews avec mes bijoux, donc ils savaient qu'ils étaient réels et j'étais tellement ouverte sur le fait d'en parler. Quand on se fiance, on veut poster une photo de sa bague. (...) Je n'aime plus les cadeaux. Je ne veux plus de ce genre de chose pour le moment. Je n'achète pas beaucoup de choses. J'avais l'habitude de m'acheter quelque chose à chaque anniversaire en me disant que je travaille dur et que je peux m'offrir des choses, comme une voiture ou une paire de boucles d'oreilles. (...) Mais je me suis débarrassée de mes voitures. Ça m'importait autrefois. J'adorais les voitures de luxe. Je les aime toujours, mais pas comme avant. Je n'ai pas besoin d'avoir une voiture flashy. Cela n'a plus d'importance", a-t-elle conclu.