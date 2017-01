Kim Kardashian et Kanye West en vidéo : Complices et intimes avec North et Saint

Pour fêter l'arrivée de 2017 avec leurs fans, Kim Kardashian et Kanye West ont décidé de se dévoiler dans une toute nouvelle vidéo faite maison qui compile de nombreux moments d'intimité passés en famille. Un montage qui surgit peu avant le retour fracassant de la vedette de télé-réalité sur les réseaux sociaux.

Mardi 3 janvier, un clip de deux minutes trente a ainsi été mis en ligne sur le site internet officiel de la star de télé-réalité. La vidéo comprend plusieurs séquences datées de 2016 qui met en scène le quotidien du clan Kardashian-West.

On y voit ainsi quelques extraits des concerts du rappeur avant son hospitalisation pour dépression, l'adorable Saint (1 an) faire ses premiers pas sous le regard ému de ses parents, la petite North (3 ans) nettoyer le tapis du salon lorsque son frère a régurgité son biberon ou bien encore (et surtout) Kim et Kanye s'échanger quelques baisers et des accolades. De quoi balayer une bonne fois pour toutes les rumeurs de divorce...

Grâce aux vêtements mais aussi aux coiffures, certaines séquences sont facilement identifiables et permettent de comprendre que la plupart de cette vidéo se situe après le braquage à main armée dont a été victime la vedette de L'incroyable famille Kardashian début octobre à Paris. La star de 36 ans y arbore ses longues extensions capillaires et porte très peu de maquillage. Saint, qui a fêté son premier anniversaire début décembre, commence tout juste à marcher. Le bébé admire avec un certain intérêt les décorations de Noël, et Kim a les larmes aux yeux lorsqu'elle revoit la vidéo souvenir concoctée par son mari pour son anniversaire fin octobre.