Kim Kardashian et Kanye West : Le sexe de leur troisième bébé révélé !

On le savait, leur rêve va enfin devenir réalité : Kim Kardashian et Kanye West seront très prochainement, grâce à l'aide d'une mère porteuse, les parents d'un troisième enfant. Mais on connaît désormais le sexe du futur bébé. D'après les informations de nos confrères américains de TMZ, c'est en effet une petite soeur que North (4 ans) et Saint (1,5 an) accueilleront en janvier 2018 !

Et ça, pour l'aînée du petit Klan West, c'est une excellente nouvelle. Une source proche de la famille confiait il y a quelques semaines dans les colonnes d'Hollywood Life que la fillette était très enthousiaste à l'idée de voir arriver un nouveau membre dans sa famille et surtout qu'elle espérait avoir enfin une soeur : "Avant la naissance de Saint, déjà, elle suppliait Kim de lui faire une petite soeur, elle espère maintenant que le troisième bébé sera une fille."

North doit être aux anges, elle pourra d'ici quelque temps jouer avec sa nouvelle meilleure amie. Alors qu'il passe déjà au second plan – sa grande soeur assure "ne pas l'aimer" –, le pauvre petit Saint devrait être encore plus isolé qu'il ne l'était avec l'arrivée de cette nouvelle présence féminine dans la famille !

Saint West réclamera-t-il à son tour un petit frère à celle qui se dévoile régulièrement nue sur les réseaux sociaux ? Pas sûr que son voeu soit exaucé car le placenta accreta dont souffre sa maman complique fortement l'accouchement et met en danger sa vie et celle de l'enfant qu'elle porte. C'est d'ailleurs pour cela que la soeur de Kourtney et Khloé a cette fois fait appel à une mère porteuse...