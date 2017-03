Kim Kardashian et Kanye West : Lynchés sur Twitter, défendus par un ami star

Kim Kardashian et Kanye West forment l'un des couples les plus médiatisés de la planète ! Ils ont fait trembler la toile à l'annonce de la potentielle naissance de leur troisième enfant. Raillés par de nombreux Internautes, la superstar et son mari peuvent compter sur le soutien infaillible d'un ami : monsieur John Legend...

Comme son épouse, le mannequin Chrissy Teigen, John Legend est passé maître dans l'art du clap back ! Le chanteur et musicien de 38 ans en a fait une nouvelle démonstration ce mercredi 29 mars sur Twitter. Il a répondu au journaliste Stuart Stevens, auteur d'un tweet déroutant concernant Kim Kardashian et Kanye West.

Citant un article du site The Detroit News relatant leur désir d'accueillir un troisième enfant, Stuart Stevens écrit : "Parfois, je me dis que les Chinois avaient peut-être une bonne idée." L'auteur fait référence à la politique de l'enfant unique appliquée par le gouvernement chinois entre 1979 et 2015.

Cette politique incluait notamment la pénalisation des parents de plus d'un enfant, ainsi que la réalisation d'avortements et de stérilisations forcés. Aujourd'hui, la Chine a fixé le nombre maximal d'enfants à deux par famille.

Face à cette allusion, John Legend n'a pu se retenir. Citant à son tour le tweet de Stuart Stevens, l'ami et proche collaborateur de Kanye West a écrit : "C'était vraiment horrible. Vous devriez avoir honte."