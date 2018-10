Kim Kardashian et Kanye West "se séparent" : Le gros titre qui fait le buzz...

Les fans de Kim Kardashian et Kanye West en tremblent encore... probablement. Jeudi 18 octobre 2018, l'édition américaine du magazine ELLE a provoqué la stupéfaction de ses lecteurs en publiant un article en ligne annonçant la rupture choc de la star de télé-réalité et du rappeur. Après six ans de relation dont quatre de mariage, les parents de North (5 ans), Saint (bientôt 3 ans) et Chicago (9 mois) auraient donc décidé de faire route séparée. Vraiment ?