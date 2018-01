Kim Kardashian et Kanye West : Tendre baiser pour commencer 2018

Lundi 1er janvier à minuit, les 7 milliards de Terriens ont fêté le début de l'année 2018 ! Kim Kardashian et son mari Kanye West se sont attelés à la tâche en présence de plusieurs amis. Le couple a partagé un tendre baiser et immortalisé le compte à rebours...

"5, 4, 3, 2, 1: HAPPY NEW YEEEAAARRR!!!"

Une semaine après le réveillon de Noël, les Kardashian étaient de nouveau à la fête ! Dans la nuit de dimanche à lundi, Kim et Kanye ont reçu à leur domicile à Calabasas plusieurs proches et célébré la fin de 2017. Kim Kardashian a filmé les dix dernières secondes de l'année, et les premières de 2018. Un Kanye West souriant s'est glissé dans la story de son épouse. Les parents de North et Saint West (4 et 2 ans) se sont même embrassés.

Kourtney Kardashian, Larsa Pippen et le rappeur Kid Cudi comptaient parmi les invités de Kim et Kanye.