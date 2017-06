Kim Kardashian et Kanye West : Troisième bébé en route pour le super couple !

C'est officiel, ou presque : selon TMZ, Kim Kardashian et Kanye West devraient prochainement devenir les parents d'un troisième enfant, donnant ainsi un petit frère ou une petite soeur à North (4 ans) et Saint (1 an et demi).

Toujours bien informé, le site révèle ainsi que la star de télé-réalité de 36 ans et le rappeur de 40 ans ont récemment conclu un accord avec une agence spécialisée pour faire appel à une mère porteuse. Cette dernière touchera 45 000 dollars au cours de la grossesse (4 500 dollars versés en dix mois), tandis que l'agence spécialisée touchera 68 850 dollars. On apprend également plusieurs autres détails : la mère porteuse touchera 5 000 dollars par bébé s'il s'agit d'une grossesse gémellaire ou multiple et obtiendra 4 000 dollars "si elle perd l'un de ses organes reproductifs".

Un contrat bien ficelé

Cette gestation pour ce couple pas comme les autres requiert bien évidemment certaines règles. La mère porteuse ne devra notamment ne pas "fumer, boire et consommer de drogues durant la grossesse". Elle a également accepté de "restreindre ses activités sexuelles dans les semaines qui précèdent la grossesse, et cela inclut aussi les trois semaines qui suivront l'implantation des embryons". Pour finir, la mère porteuse a également l'interdiction de "passer du temps dans des saunas, de changer les litières, de se teindre les cheveux, de boire plus d'une boisson caféinée par jour ou de manger du poisson cru". Les documents signés entre les deux parties stipulent que Kim Kardashian et Kanye West "assument la responsabilité légale et parentale pour l(es)'enfant(s), qui pourrai(en)t être porteur(s) d'anomalies ou de défauts congénitaux ou autres".

L'information de cette troisième grossesse n'est pas sans surprise pour les fans du couple de stars. Voilà maintenant déjà plusieurs mois que la vedette de L'Incroyable Famille Kardashian avait fait part de son souhait de devenir à nouveau maman. Dans son émission de télé-réalité, Kim K avait déjà évoqué la possibilité de faire appel à une mère porteuse. Sans se montrer trop sérieuses, sa mère Kris Jenner et sa soeur Khloé Kardashian s'étaient proposées devant les caméras pour porter son troisième enfant pour elle.

Pour rappel, une troisième grossesse aurait été très risquée pour Kim Kardashian. Durant les deux premières, elle avait surtout eu un placenta accreta, une anomalie du positionnement du placenta dans l'utérus qui met en péril la vie de la mère et du bébé. Dans un dernier élan, la jeune mère de famille avait subi une intervention chirurgicale au niveau de l'utérus, opération qui devait rendre une nouvelle grossesse possible. Celle-ci avait été un échec.