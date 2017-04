Kim Kardashian et Kanye West : Une adorable Pâques avec North et Saint

Tandis que Kylie et Kendall Jenner s'éclataient follement à Indio pour le Coachella Festival, leur grande soeur Kim Kardashian était à Los Angeles pour célébrer les fêtes de Pâques en famille et entre amis.

Dimanche 16 avril, la star de télé-réalité et son époux, le rappeur Kanye West, ont ainsi organisé une grande fiesta à leur domicile de Hidden Hills en présence notamment de Chrissy Teigen, John Legend et de leur fille Luna (qui vient tout juste de souffler sa première bougie).

Bien déterminés à marquer les esprits et à offrir des souvenirs incroyables à leurs enfants, les deux couples d'amis avaient loué pour l'occasion des costumes de lapin géant. C'est ainsi que Kanye West et John Legend ont amusé la galerie pendant de nombreux instants, distribuant des chocolats et jouant avec les enfants avant de se changer discrètement.

North (3 ans et demi) et le petit Saint (1 an) étaient bien évidemment de la partie, à l'instar de leurs cousins Mason (7 ans), Penelope (4 ans) et Reign (2 ans). Kourtney Kardashian et Scott Disick étaient présents, tout comme la coiffeuse de stars Jen Atkin.