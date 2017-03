Kim Kardashian et Kanye West unis aux obsèques d'Avery, 17 mois

"Cette vie est si injuste. Je t'aime de tout mon coeur et c'est avec une douleur incroyable et insupportable que je vais devoir essayer de trouver la force de faire ne serait-ce qu'une chose sans toi. Je suis tellement reconnaissante d'avoir pu passer près de 17 mois à tes côtés. Tu m'as apporté tellement de joie et je suis fière de la façon dont tu t'es battu. Merci pour tous les rires, les câlins, les embrassades et les baisers, tu as pris soin de moi d'une manière comme personne d'autre avant toi. Mon coeur est brisé pour toujours. Je t'aime si fort, maman est avec toi", avait, de son côté, posté Erica Paige, le femme du cousin de Kanye West.

Eux-mêmes parents de deux jeunes enfants, North (3 ans et demi) et Saint (1 an), Kim Kardashian et Kanye West ne peuvent que s'associer à cette douleur.

Olivia Maunoury