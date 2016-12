Kim Kardashian et Kendall Jenner : Flinguées par un ancien top model

Kim Kardashian et Kendall Jenner ont intégré le club très fermé des personnalités les plus influentes de la modosphère ! Leur venue fait le bonheur de leurs millions d'admirateurs, mais suscite également quelques critiques. Janice Dickinson, elle, est indignée. Pire encore, les deux stars de télé-réalité lui donnent "envie de vomir"...

C'est dans une émission radio, The Tomorrow Show présenté par Kevin Undergaro, que Janice Dickinson a exprimé son dégoût. La femme de 61 ans a commencé par qualifier Kendall Jenner de jeune femme "adorable", mais ne lui reconnaît pas le statut de top model : "Vous trouvez que c'est ça, un supermodel ? Eh bien non. (...) Elle ne peut pas me battre. Elle ne peut pas." Janice aura des mots plus durs envers Kim Kardashian, évoquant sa présence en couverture du magazine Vogue, en 2014.

"Kim Kardashian a fait la couverture de Vogue, ce qui m'a donné envie de vomir. C'était fou. Elles ne sont pas mannequins ! Ce sont des stars de télé-réalité ! Vous savez, le mannequinat représente énormément de travail, vous devez avoir des mensurations parfaites. Les Kardashian n'ont pas les mensurations couture", explique l'épouse de Robert Gerner, qui s'était lancée dans la télé-réalité bien avant les Kardashian. Son émission, The Janice Dickinson Modeling Agency, diffusait entre 2006 (un an avant le début de Keeping up with the Kardashians) et 2008, retraçait l'évolution de son agence de management de talents. L'agence a fermé ses portes, mettant fin à la série.

Décidément, les top models plus âgés n'apprécient pas toutes la naissance de cette nouvelle génération. Stephanie Seymour, 48 ans, a récemment qualifié les meneuses, Kendall Jenner et Gigi Hadid, de "meufs du moment". Ne leur en déplaise, Kendall enchaîne les défilés de mode, campagnes publicitaires et parutions dans la presse spécialisée.

Elle apparaît encore dans le numéro de janvier 2017 du magazine Vogue.