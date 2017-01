Kim Kardashian et Kendall Jenner : Nouvelles stars du film Ocean's Eight

Pour Kim Kardashian, 2017 sera l'année de la renaissance ! La superstar de 36 ans est actuellement à New York, où elle participe au tournage d'un blockbuster attendu : épaulée de ses petites soeurs Kendall et Kylie Jenner, Kim rejoint le prestigieux cast d'Ocean's Eight...

La filmographie de Kim Kardashian ne compte que ses différentes émissions de télé-réalité, plusieurs apparitions sur grand écran et dans des séries, ainsi qu'un petit rôle dans Tentations – Confessions d'une femme mariée (sorti en 2012). Elle va désormais pouvoir ajouter une ligne en faisant de la figuration dans Ocean's Eight, dont la sortie est prévue aux États-Unis pour le 8 juin 2018. L'épouse de Kanye West et ses petites soeurs Kendall et Kylie Jenner ont été vues en plein tournage ce lundi 16 janvier à New York.

Kim et Kendall portaient pour l'occasion des robes Haute Couture Givenchy par Riccardo Tisci et Elie Saab. Kylie était vêtue d'une parka Vetements x Canada Goose, d'un pull et d'un pantalon Vetements x Juicy Couture.