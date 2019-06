Kim Kardashian et toutes ses soeurs réunies pour une soirée sexy en club

Le clan Kardashian s'est octroyé une petite sortie en boîte de nuit le 29 juin 2019. Il s'agissait de fêter l'anniversaire d'une femme très proche des soeurs Kardashian : Larsa Pippen. Kourtney (40 ans), Khloe (35 ans), Kim (38 ans) ,Kylie (21 ans) et Kendall Jenner (23 ans) ont organisé une somptueuse soirée en l'honneur de l'ancienne star de télé-réalité The Real Housewives of Miami. Comme toujours, Kim Kardashian en a également profité pour faire plusieurs vidéos publiées sur son compte Instagram.

Toutes les soeurs dans le même club c'est rare.

Même si c'est la fête, Kim n'oublie pas pour autant de faire la promotion de ses nouveaux produits pour le corps kkwbeauty. Les jambes de Larsa sont ainsi passées au crible de la caméra de Kim qui lui a appliqué son fond de teint spécial. On découvre également les soeurs du clan Kardashian faire une petite retouche make up (avec les produits de Kylie Jenner et de Kim). Kim souligne alors : "Toutes les soeurs dans le même club c'est rare."

Très proche du clan Kardashian, Larsa Pippen est une amie de longue date. En 2012, Larsa avait rejoint Kim et Kourtney dans la télé-réalité Kourtney & Kim Take Miami. En 2014, Kim avait écrit sur son blog à quel point son amitié avec Larsa Pippen comptait pour elle : "J'appelle toujours mon amie, Larsa Pippen, pour obtenir des conseils sur l'éducation des enfants !"

Interrogée en février 2019 par le site américain TMZ.com, Larsa Pippen avait donné son opinion sur l'infidélité de Tristan Thompson avec Jordyn Woods. Elle avait clairement fait savoir que Jordyn devrait déménager pour ne plus croiser le chemin des soeurs Kardashian. Une mise au point claire et efficace !

Originaire de Chicago, Larsa Pippen (qui aura 45 ans le 6 juillet 2019) a fréquenté l'Université de l'Illinois et a obtenu un diplôme en sciences politiques. Mariée au joueur de basketball légendaire Scottie Pippen, elle a divorcé en 2018 après plus de 20 ans de mariage. Le couple a eu 4 enfants : Scotty, Preston, Sophia et Justin. Elle gère maintenant son blog intitulé Life with Larsa.