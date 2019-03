Kim Kardashian : Féline et sexy à Paris

"Je pense pouvoir retourner [à Paris], passer plus temps et me sentir en sécurité et à l'aise", avait confié Kim Kardashian l'été dernier, à propos de son premier retour à Paris depuis le vol à main armée dont elle avait été la victime en octobre 2016. La superstar a tenu parole. Elle vient de poser ses valises dans la capitale et la fait trembler grâce à un look sexy et osé...

La Fashion Week de Paris consacrée aux collections prêt-à-porter automne-hiver 2019-2020 a pris fin mardi 5 mars 2019. Kim Kardashian a attendu le dernier jour de cette folle semaine pour atterrir dans la Ville Lumière. Elle n'a assisté à aucun défilé mais en a improvisé un à ciel ouvert, grâce à une tenue léopard signée ALAÏA.