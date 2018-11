Kim Kardashian fête les 23 ans de Kendall avec une photo d'enfance inédite

Kendall Jenner a également reçu des messages de Kourtney, Khloé et Kylie ainsi que de ses parents, Kris et Caitlyn Jenner.

"A ma soeur qui me comprend quand personne d'autre ne le fait. Avec cette douceur qui t'anime depuis le jour de ta naissance et qui reste ancrée en toi. Je te souhaite un anniversaire enchanteur. Je ne pourrais pas vivre sans toi", a écrit Kourtney.

"Joyeux anniversaire ma douce Kenny ! Je t'aime pour qui tu es et je ne pourrais imaginer une vie sans TOI. Si quelqu'un te connaît comme moi, il sait à quel point tu es une personne étonnante, gentille, décalée et aimante et à quel point n'importe qui rêverait de t'avoir dans sa vie. Certaines personnes ne sont pas aussi chanceuses que nous - tout le monde n'a pas de soeur et tout le monde n'a pas l'amour et les liens que nous avons tous, frères et soeurs, les uns avec les autres. Bienheureux nous sommes ! (...) Tu es parfaite à bien des égards. Je t'aime", a écrit Khloé.

"Joyeux anniversaire à ma complice, ma meilleure amie, ma soeur ! @kendalljenner je n'aurais pas pu faire tout cela sans toi", a de son côté glissé Kylie.

"Joyeux anniversaire à mon bel ange @kendalljenner !!!! Tu es la fille la plus gentille, la plus douce, la plus aimante, la plus généreuse au monde et tu as le plus grand coeur. Je suis plus que bénie d'être ta maman et je remercie Dieu tous les jours pour le privilège de passer ma vie à tes côtés. Je suis si fière de toi et je chéris chaque instant et chaque souvenir que nous partageons et je t'aime plus que tu ne le sauras jamais", a lancé la momager du clan Kris Jenner.