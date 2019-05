Kim Kardashian fête ses 5 ans de mariage avec Céline Dion !

Depuis ses débuts en résidence en permanente à Las Vegas, Céline Dion a chanté devant des millions de spectateurs parmi lesquels de nombreuses personnalités. Le 25 mai, elle a reçu Kim Kardashian. La vedette du programme de télé-réalité L'Incroyable Famille Kardashian avait été conviée par son mari Kanye West pour fêter leurs 5e anniversaire de mariage.

Dans sa story éphémère sur son compte Instagram suivi par 140 millions d'abonnés, la jolie brune de 38 ans avait révélé le cadeau de son mari de 41 ans pour leurs cinq ans de mariage. "Il m'a fait la surprise de m'emmener en rencard à Vegas avec @celinedion", avait-elle écrit. Deux jours plus tôt, les époux étaient vus dans les rues de Los Angeles après avoir dîné au restaurant Giorgio Baldi.

Kim Kardashian et Kanye West se sont mariés précisément le 24 mai 2019 à Florence, en Italie, lors d'une cérémonie grandiose. Depuis, les amoureux sont devenus les parents de quatre enfants : North (5 ans), Saint (3 ans), Chicago ( 1 an) et enfin le petit dernier Psalm (né en mai 2019).

Ravie de cette visite, Céline Dion n'a pas manqué d'immortaliser cette rencontre en photo. La star de 51 ans, qui s'apprête à faire ses adieux définitifs à la scène du Colosseum de l'hôtel-casino Caesars Palace de Las Vegas, a pris la pose dans sa loge. "Joyeux 5e anniversaire de mariage @kimkardashian et Kanye ! Merci d'être venus voir mon spectacle ! - Céline xx...⁣", a-t-elle commenté elle aussi sur son compte Instagram.

Céline Dion, qui a récemment fait le buzz avec son hilarant Carpool Karaoke, donnera son ultime représentation à Las Vegas - après avoir fait gagner plus d'un demi milliard de dollars à l'établissement qui l'accueille - le 8 juin. La diva, qui va partira en tournée mondiale dès le mois de septembre avec le spectacle Courage World Tour, doit également sortir un nouveau disque en anglais.

Thomas Montet