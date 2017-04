Kim Kardashian furax : Scott Disick a planqué une nana dans sa chambre d'hôtel

Kim Kardashian est furieuse ! Dans un nouvel extrait du prochain épisode de son émission de télé-réalité, la socialite de 36 ans qui voulait organiser "quelque chose" de fun pour remonter le moral de Scott Disick, toujours fâché contre son ex Kourtney Kardashian, a eu la mauvaise surprise de découvrir qu'il s'en sortait plutôt bien tout seul.

"On a une randonnée dans le désert prévue pour mes amis et moi. Je sais que Scott est furieux contre Kourtney donc je voulais organiser quelque chose de fun", a-t-elle déclaré face caméra.

Mais alors que toute la bande se préparait à partir, son assistante Stephanie Sheppard remarque un sac à main noir dans la suite qu'occupe Scott Disick pendant le séjour. "A qui c'est ça ?", demande-t-elle à Kim qui s'offusque, sous le choc : "Il y a des filles ici ?".

"C'est quoi ce bordel ? Ce n'est pas possible... Il se passe quelque chose. Scott fait les cent pas et je me rends compte qu'il y a une fichu nana planquée quelque part ici et je peux vous dire qu'on va la retrouver", a-t-elle ajouté furieuse.

La femme du rappeur Kanye West se met alors à sa recherche, prétextant vouloir faire une photo devant l'aquarium du bas. Alors que tout le monde se dirige à l'étage du dessous, l'auto-proclamé Lord commence à paniquer.

"Il y a une fille en bas. Je vais faire une crise cardiaque, ça va être super gênant", murmure-t-il à un producteur du show, visiblement inquiet. Scott Disick a de bonnes raisons de s'en faire car la réaction de la maman de North et Saint West promet d'être explosive.

"Sérieusement ? Tu n'es qu'une p*te ! Quelle traînée ! Prends tes affaires et casse-toi", peut-on la voir s'emporter après la femme en question, cachée dans la salle de bain, dans une vidéo publiée sur le compte Instagram de l'Incroyable Famille Kardashian.

Rappelons que l'épisode sera diffusé dans son intégralité sur la chaîne américaine E!Entertainment ce dimanche 30 avril au soir.