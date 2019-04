Kim Kardashian, future avocate : Les raisons de son étonnante reconversion

Kim Kardashian n'est pas celle que vous croyez. On la connaissait déjà redoutable femme d'affaires, à la tête d'un empire avec sa marque KKW Beauty, star de télé-réalité avec L'Incroyable Famille Kardashian : l'épouse de Kanye West pourrait bientôt être une avocate accomplie. Dans un long entretien accordé à Vogue, dont elle fait la couverture, Kim Kardashian révèle qu'elle suit une formation de quatre ans dans l'espoir de devenir avocate. Des études qu'elle a commencées l'été dernier. La maman de North (5 ans), Saint (3 ans) et Chicago (1 an) est actuellement en stage dans un cabinet de San Francisco. Elle a l'espoir de passer le barreau en 2022.

Son attrait pour ce métier a été déclenché par son combat auprès d'Alice Marie Johnson, détenue sexagénaire emprisonnée plus de vingt ans pour un délit non violent lié à la drogue. Après un passage dans le bureau ovale, où Kim a pu s'entretenir avec Donald Trump, la prévenue a enfin été libérée. "La Maison Blanche m'a appelée en tant que conseillère pour aider à réformer le système de justice pénale, explique l'étudiante à Vogue. Puis je me retrouve dans la salle Roosevelt avec ce juge qui a prononcé de lourdes sentences et ces gens très puissants. J'étais assise là, et je me suis dit 'merde, j'ai besoin d'en savoir plus'."

"Je voulais être apte à me battre pour ces gens qui ont payé leur dette à la société. Je pense que le système judiciaire pourrait être différent, et je voudrais me battre pour faire avancer ça. Si j'en sais plus, je pourrai en faire plus", déclare Kim Kardashian, bien décidée à défendre la veuve et l'orphelin. Quant aux haters qui pourraient critiquer cette reconversion professionnelle, elle s'en contrefiche. "J'adore quand quelqu'un m'adresse la parole en croyant que je ne suis pas très intelligente. Je peux vous garantir qu'ils auront une opinion différente après m'avoir rencontrée ", poursuit-elle.

Embrasser le métier d'avocat serait une voie toute tracée pour la demi-soeur de Kylie, puisque son défunt père, Robert Kardashian, était également un membre émérite de la profession. Il avait notamment défendu son ami O.J. Simpson lorsqu'il avait été accusé du meurtre de sa femme, en 1994.