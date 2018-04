Kim Kardashian, gaga de son "bout de chou" Chicago, une vidéo trop mignonne

Fin février, un mois et demi après sa naissance, le monde entier découvrait enfin le charmant minois de Chicago West. Sa mère Kim Kardashian postait alors un premier cliché de sa petite fille née le 15 janvier dernier par mère porteuse.

Le 14 avril, la chérie de Kanye West publiait sur Snapchat une vidéo qui a ensuite été relayée sur Instagram par plusieurs fans. Dans celle-ci apparaissait la petite soeur de North (4 ans et demi) et Saint (2 ans). Allongée, rieuse et enjouée, la fillette faisait face à sa mère, que l'on entend dire "dis bonjour, dis bonjour mon bout de chou".