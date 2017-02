Kim Kardashian gâtée pour la Saint-Valentin par un Kanye West "très stressé"

Les choses rentrent doucement dans l'ordre pour Kim Kardashian et Kanye West, après une fin d'année mouvementée entre le cambriolage de la starlette et la crise de nerfs de son mari. Le couple, marié depuis trois ans, a célébré la Saint-Valentin dans la Grosse Pomme.

De passage à New York pour la Fashion Week où le rappeur prépare la présentation de la cinquième collection de sa marque Yeezy, il a mis les petits plats dans les grands pour la star de l'Incroyable Famille Kardashian.

En témoignent des vidéos publiées sur Snapchat, le rappeur de 39 ans a fait livrer un gigantesque mur recouvert de roses blanches, qui, en langage des fleurs, signifient l'amour spirituel, symbolisent la pureté et l'innocence et une reconnaissance profonde. Peut-être le signe que l'interprète de Flashing Light tient à remercier sa femme d'avoir été un tel soutien pour lui ces derniers mois ?

"Bien qu'il soit très occupé ces temps-ci, il l'a couverte de fleurs et de bijoux. Ils sont très heureux en ce moment", rapporte un informateur du magazine People. Kim de son côté a publié une photo de couple romantique sur sa page Instagram, avant de retrouver son amoureux pour dîner. Les parents de North et Saint West (3 ans et 1 an) ont passé la soirée au restaurant de spécialités italiennes Carbone, à la veille du très attendu défilé.

"Tout le monde est très inquiet pour le show, ça le stresse toujours énormément. Il s'implique tellement et travaille si dur que ça l'obsède, Kim veille donc à ce qu'il dorme assez. Ça a l'air d'aller beaucoup mieux entre eux", rapporte encore le magazine américain. La socialite de 36 ans a d'autant plus de raisons de s'inquiéter que l'an passé, les critiques concernant le travail très controversé du rappeur avaient été particulièrement cinglantes.