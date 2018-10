Kim Kardashian "harcelée" par Kanye West : La requête hallucinante du rappeur

Kanye West chercherait-il à concurrencer sa belle-mère Kris Jenner en formant une plus grande famille qu'elle ? La momager des Kardashian-Jenner, qui est à la tête d'un clan de six enfants avec Kourtney (39 ans), Kim (38 ans), Khloé (34 ans), Rob (31 ans), Kendall (bientôt 23 ans) et Kylie (21 ans), peut en tout cas espérer devenir de nouveau grand-mère avec les ambitions du rappeur qui se voit entouré d'une très (très) grande famille. Mais qu'en est-il de sa célèbre épouse ?

Dans le dernier épisode de L'Incroyable Famille Kardashian (saison 15) diffusé dimanche 28 octobre 2018, Kim K a fait l'hallucinante révélation lors d'une conversation avec son amie Larsa Pippen : le rappeur de 41 ans se verrait bien avoir quatre bébés de plus ! "Kanye en veut plus. Il n'arrête pas de me harceler. Il en veut genre sept. Il fait une fixette sur ce nombre, a-t-elle confié. C'est complètement fou. Je ne pourrais jamais faire ça, surtout en considérant le monde dans lequel on vit. J'hésite à avoir plus d'enfants ne serait-ce que parce que le fait de penser à comment mes enfants vivront dans un monde aussi fou me tient éveillée la nuit,", a-t-elle lâché.

En couple depuis six ans et mariés depuis quatre ans, Kim et Kanye sont déjà parents de North (5 ans), Saint (bientôt 3 ans) et Chicago (9 mois, née par mère porteuse). La star de télé-réalité cédera-t-elle à la pression en ayant "au moins" quatre ou cinq enfants ? La suite au prochain épisode...