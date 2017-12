Kim Kardashian : Heureuse et frustrée par sa mère porteuse

C'est à sa grande soeur Kourtney que Kim s'est confiée. Leur échange a été diffusé dans le nouvel épisode de l'émission de télé-réalité L'Incroyable Famille Kardashian, sur E!. L'épouse de Kanye West déclare : "Je suis vraiment reconnaissante qu'il soit possible de [faire appel à une mère porteuse] de nos jours. Je lui suis tellement reconnaissante et tellement heureuse que quelqu'un soit assez altruiste et gentil pour faire ça. Et je souhaite que ça reste privé. Je ne veux pas que les gens découvrent qui elle est. Je ne veux pas qu'ils la harcèlent. Elle ne sait pas comment gérer ça, ce n'est pas son monde."

Kim Kardashian ajoute : "Ne pas pouvoir [être enceinte] par moi-même est frustrant. C'est une dynamique étrange. J'assiste aux rendez-vous chez le docteur et j'essaie d'être vraiment présente, mais quand tu ne portes pas l'enfant toi-même, le niveau d'implication dans la vie [des mères porteuses] est un équilibre délicat. Je souhaite évidemment connaître tous les détails de l'état de mon bébé et c'est super frustrant, mais je fais confiance à ma mère porteuse et ne veux pas être cette personne qui essaie de contrôler chacun de ses faits et gestes." Après une deuxième grossesse difficile pour son fils Saint (né le 5 décembre 2015) et plusieurs opérations de l'utérus, la superstar de 37 ans et son mari ont opté pour la solution de la mère porteuse.

Le couple et leur grande famille comptent les jours avant la venue au monde de leur enfant... et les fêtes de fin d'année ! Kris Jenner et ses filles Kourtney et Kim dévoilent, à la manière d'un calendrier de l'Avent, les photos de leur carte de Noël.

La fille de Rob Kardashian et Blac Chyna, Dream (1 an), et Kanye West y figurent également.