Kim Kardashian hilare et réconciliée avec Tristan Thompson après ses infidélités

En avril dernier, et alors qu'elle s'apprêtait à mettre au monde son premier enfant (une petite True née le 12 du même mois à Cleveland), Khloé Kardashian était frappée de plein fouet par les révélations des infidélités de son compagnon Tristan Thompson, basketteur volage ayant entretenu au moins cinq aventures extra-conjugales au cours de l'année écoulée.

Malgré cette violente humiliation publique, la vedette de télé-réalité a tenu bon, décidée à donner une seconde chance au père de son bébé contre l'avis et les conseils de sa famille. "Ils sont très en colère contre Tristan et ont des difficultés à accepter que Khloé essaye de le pardonner. Ils ne lui font pas confiance et pensent qu'il ne changera jamais", avait révélé une source proche au site E! News fin avril.

Clash médiatique

Au sein du clan Kardashian, Kim avait été la seule à réagir directement au scandale, dénonçant publiquement le comportement de la vedette des Cavaliers de Cleveland. "Je ne sais même pas comment décrire ça autrement que par : 'C'est juste trop la m***e !'", avait-elle lancé le 30 avril sur le plateau de l'émission d'Ellen DeGeneres. Une prise de position qui lui avait valu le droit d'être bloquée sur les réseaux sociaux par le principal intéressé.

Deux mois plus tard, l'heure est à l'apaisement. Le 27 juin, Khloé Kardashian célébrait ainsi son 34e anniversaire lors d'une fête organisée à son domicile de Los Angeles. Toute sa famille était présente, à l'instar de Tristan Thompson.

Sur Instagram, l'épouse de Kanye West a publié plusieurs stories où elle est vue en train de discuter avec le sportif de 27 ans. "C'est l'anniversaire de Khloé... Est-ce que je dois demander à ce gars de me débloquer ?", a-t-elle lancé dans un fou rire. Quelques minutes plus tard, Tristan Thompson s'exécutait, débloquant officiellement Kim sur Instagram. De quoi rendre folle de joie Khloé, qui s'agitait derrière eux. Tout est bien qui finit bien, donc. Du moins pour le moment.