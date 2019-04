Kim Kardashian : Kanye West malade, "nous pouvons sentir les rechutes arriver"

La vie de famille des Kardashian fascine leurs centaines de millions d'admirateurs. Kim leur fait des révélations sur son quotidien avec Kanye West, atteint de bipolarité. Elle explique dans son interview à Vogue : "Tout est très calme en ce moment. Mais nous pouvons sentir les rechutes arriver."

Kim Kardashian est la star du nouveau numéro de l'édition américaine de Vogue. En marge de sa série photo (à laquelle ont participé ses trois enfants, North, Saint et Chicago West), la maman superstar de 38 ans s'est prêtée à l'exercice de l'interview. Concernant sa vie avec la maladie de Kanye West, elle déclare : "Je pense que nous sommes bien, en ce moment. C'est bien sûr un processus très sensible. Tout est très calme en ce moment. Mais nous pouvons sentir les rechutes arriver, et nous savons comment les gérer."

"Pour lui, prendre des médicaments n'est pas une option, parce que ça change qui il est, ajoute Kim Kardashian. Les nombreux déplacements provoquent [les rechutes], donc il voyage moins qu'avant." Kanye West a révélé être bipolaire en juin 2018, lors de la sortie de son album baptisé ye et sous-titré Je déteste être bipolaire, c'est génial. Le rappeur et créateur a ensuite affirmé qu'il avait reçu un mauvais diagnostic médical au cours d'un entretien avec le président Donald Trump (à qui il a manifesté son soutien publiquement avant de prendre ses distances) et ne souffrait que de manque de sommeil. Selon Kim Kardashian, son époux est bien bipolaire.

Kanye West voyage moins et ne suit aucun traitement, mais a retrouvé l'inspiration. Il enchaîne les spectacles en plein air les dimanches avec une chorale et se produira le 21 avril au festival de Coachella.

Yeezy apparaît, souriant et drôle dans la vidéo 73 Questions de Vogue avec sa femme et leurs trois bambins, une séquence filmée à leur domicile, à Hidden Hills.