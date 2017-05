Kim Kardashian, Kendall et Kylie Jenner, divines, posent sans chéris au Met Gala

Kim Kardashian, Kendall et Kylie Jenner sont trois des personnalités les plus influentes de l'industrie de la mode ! Elles ont conforté leur statut en assistant, ce lundi 1er mai, au Met Gala 2017. Un rendez-vous immanquable pour les soeurs superstars, seules face aux photographes présents...

En effet, Kim, Kendall et Kylie ont mené séparément leur opération séduction au Met Gala. L'événement a eu lieu au Metropolitan Museum of Art, situé sur la 5e Avenue à New York. L'aînée de 36 ans s'y est rendue, habillée d'une robe blanche Vivienne Westwood. Kim Kardashian n'était pas accompagnée de son mari Kanye West.

Kendall Jenner s'est, elle aussi, présentée seule à la horde de photographes postés à l'entrée du musée. Ultrasexy dans une robe La Perla parée de 85 000 cristaux peints et posés à la main, le top model de 21 ans a laissé son petit ami A$AP Rocky à l'actrice Gwyneth Paltrow. Le couple d'un soir inédit portait des tenues CALVIN KLEIN, des lignes CALVIN KLEIN 205W39NYC (nom emprunté à l'adresse du QG de la marque américaine, à New York) et Calvin Klein By Appointment.

Kylie Jenner a opté pour une robe Versace et s'est colorée les cheveux en blond. La bombe de 19 ans était ainsi assortie à la directrice artistique de la maison italienne et petite soeur du défunt Gianni Versace, Donatella Versace. Son petit ami potentiel, le rappeur Travis Scott, était également présent.

Kim, Kendall, Kylie et A$AP Rocky se sont arrêtés dans l'"Instagram booth" installée par Vogue au Metropolitan Museum of Art. Ils apparaîssent sur une vidéo réalisée dans la cabine, ainsi que sur un selfie pris dans les toilettes du musée et publiée par Kylie.