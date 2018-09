Kim Kardashian, Kendall et Kylie Jenner, Rihanna... : Toutes en fluo !

Le mois d'août et les vacances d'été touchent à leur fin, la rentrée est imminente et l'automne se profile à l'horizon. Côté style, les stars égayent la saison à venir en faisant du fluo son coloris tendance. Mode d'emploi avec Kim Kardashian, ses soeurs Kendall et Kylie Jenner et Rihanna...

Les modeux n'ont pas peur de prendre des risques ! Ils nous l'ont prouvé cet été, en faisant du fluo les nouveaux coloris tendance. Rihanna et Teyana Taylor ont lancé le bal en avril dernier lors du festival Coachella. Les deux bombes ont inspiré l'actrice Sarah Paulson, immanquable en robe Prada sur le tapis rouge de l'avant-première du film Ocean's 8, dans lequel joue également Rihanna.

Kim Kardashian, ses soeurs Kendall et Kylie Jenner et même sa fille de 5 ans, North West, ont craqué pour le fluo. Kim lui a consacré un défilé de looks en août, au cours d'un week-end mémorable à Miami. Avant ça, le top model Bella Hadid, Rita Ora ainsi que Blake Lively s'étaient aussi laissé tenter.

En tenue intégrale, pièce unique ou accessoire, le fluo permet à un look de se distinguer ! Les stars l'ont porté en robe en dentelle ou latex, en deux pièces crop top et jupe moulante ainsi qu'en costume. Le jaune et le rose se disputent leurs faveurs, suivis de près par le vert et le orange.

Vous voici désormais en possession des clés pour illuminer vos dressings et de futurs lieux de rendez-vous. Et pour les chanceuses qui ont patiemment attendu septembre pour partir en vacances, le fluo fonctionne également en maillot de bain. La preuve en images avec les torrides Amber Rose, Rita Ora (encore !) et Iggy Azalea !