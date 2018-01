Kim Kardashian : L'année des décolletés osés et de l'oubli sexy du soutien-gorge

Après un début d'année timide où elle est surtout restée à l'abri des regards indiscrets après le braquage dont elle a été victime en octobre 2016, Kim Kardashian a progressivement fait son retour sous la lumière des projecteurs.

Fini les bijoux voyants et autres tenues bling bling... En 2017, la reine de la télé-réalité américaine a su imposer son style de manière simple et efficace. Les pièces fétiches de madame Kanye West réapparaissent ainsi très régulièrement dans sa garde-robe : lorsqu'elle n'opte pas pour une brassière et une jupe moulante assortie, Kim K mise tout sur les robes et les tops transparents qui mettent en valeur sa poitrine nue. Pas de place pour les sous-vêtements : free the nipple !

L'indémodable veste de tailleur ouverte

Au milieu de tout ça, la bimbo de 37 ans se plaît également souvent à revisiter un classique, à savoir l'indémodable veste de tailleur noire entrouverte. Dans la rue ou sur le red carpet, la maman de North (4 ans) et Saint (2 ans) ne jure plus que par cette tenue, souvent mise en place sur sa généreuse poitrine à grands renforts de bandes adhésives.

Que nous réserve-t-elle pour la suite ? À n'en point douter, toujours plus de surprises vestimentaires, elle qui s'apprête aussi à redevenir maman. Outre Khloé (arrivée à son 6e mois de grossesse) et Kylie, toutes deux enceintes de leur premier enfant, la famille Kardashian accueillera un nouveau membre début 2018 avec l'arrivée d'un troisième bébé pour Kimye. Une petite fille qui héritera probablement d'un sens très aiguisé de la mode, comme sa grande soeur North.