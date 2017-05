Kim Kardashian : L'un de ses braqueurs condamné pour séquestration de retraités

Il dort derrière les barreaux de la maison d'arrêt de Fresnes depuis son arrestation dans l'affaire Kim Kardashian. Cerveau présumé du braquage dont a été victime la starlette américaine en octobre dernier, Aomar Aït Khedache, également appelé "Omar le vieux", a écopé d'une nouvelle condamnation.

Le Parisien révèle ce 5 mai que le malfrat âgé de 61 ans a été condamné à cinq ans de prison, et plus de 20 000 euros de dommages et intérêts, par le tribunal correctionnel de Nanterre pour une affaire remontant à avril 2015. Aomar Aït Khedache s'est reconnu coupable de la séquestration et le vol de quatre personnes dont deux retraités âgés de 90 et 85 ans. "Je reconnais les faits en totalité, et je veux assurer mes responsabilités", a-t-il fait savoir depuis son box.

L'agression s'est produite dans un hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine avec l'aide d'un ami "d'origine bulgare je crois, rencontré à Paris, du nom de Roch", qui n'a pas été attrapé. En avril 2015, "Omar le vieux" se trouve dans une situation financière délicate, à la limite du statut de SDF après la liquidation d'un hôtel-restaurant qu'il gérait avec son ex-femme. Stationné près du bois de Boulogne, le sexagénaire repère une personne âgée qui met du temps à rentrer chez elle. Il la suit jusque dans le hall de son hôtel particulier, puis la bâillonne et la ligote avec l'aide de son complice. "Dans son bureau, son beau-frère de 85 ans, ancien producteur de cinéma et propriétaire des lieux, subit le même traitement", relate Le Parisien. "Omar le vieux" tombe alors sur la petite-fille de la retraitée, qui le frappe avec son téléphone. C'est avec le sang de cette blessure retrouvé sur le tee-shirt de la jeune femme que le lien est fait entre cette agression et l'affaire Kim Kardashian.

Si le cerveau présumé du braquage de la femme de Kanye West lui a dérobé pour plusieurs millions d'euros de bijoux, le butin de 2015 s'était avéré bien plus maigre : "un peu de liquide, des manteaux, un pistolet de collection, des lunettes et des cartes bancaires" avec lesquelles il a retiré 800 euros.

Aomar Aït Khedache avait été déjà condamné pour des vols dans les années 1970 et 1980 et pour un trafic de stupéfiants en 2010.

Olivia Maunoury