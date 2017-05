Kim Kardashian : La superstar se mesure à Jessica Biel et Jennifer Lopez

La famille Kardashian a conquis le petit écran ! Kim et Khloé confortent leur règne en se rendant à New York, où s'enchaînent les présentations des grands groupes télé. Les deux bombes ont assisté à celle de NBCUniversal, où elles se sont mesurées aux ravissantes Jessica Biel et Jennifer Lopez...

C'est au Radio City Music Hall, situé dans le Rockfeller Center, que NBCUniversal a convié les talents de ses différentes chaînes. Kim et Khloé Kardashian s'y sont rendues pour représenter l'émission Life of Kylie, le nouveau programme star de E! consacré à leur petite soeur Kylie Jenner. Tout de noir vêtues (Kim en top Chalayan et pantalon Balenciaga, Khloé en body bustier et pantalon Versace), les stars de télé-réalité de 36 et 32 ans ont fait sensation dès leur arrivée sur le tapis bleu déroulé pour l'occasion.

Ce blue carpet, les soeurs Kardashian ne sont pas les seules à l'avoir foulé ! Les actrices America Ferrara, Jennifer Lopez, Jennifer Hudson, Jenna Dewan Tatum, Jessica Biel, Kristen Bell et Mandy Moore, Lindsey Vonn et Nicole Richie comptaient également parmi les personnalités conviées à l'upfront de NBCUniversal.

Ce même jour, Kim, Khloé Kardashian et leur ami Jonathan Cheban ont été photographiés dans les rues de New York. Accompagné d'une équipe de tournage de Keeping up with the Kardashians, le trio s'est rendu dans une pizzeria. Cette sortie gourmande a provoqué un mouvement de foule.