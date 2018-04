Kim Kardashian : Le prénom de sa fille Chicago n'était pas son premier choix

Au final, le couple a donc choisi "Chicago" pour la petite fille. Un prénom symbolique puisqu'il fait référence à la ville d'origine du chanteur de 40 ans. "Je trouvais que c'était cool et différent", commente Kim Kardashian. Celle-ci explique alors que toute la famille appelle la petite fille "Chi". Un surnom qui répond à sa première envie de monosyllabe !

La tante de Stormi et True en profite pour parler de la relation qu'entretiennent ses deux aînés avec le bébé. Et il semblerait que Saint soit plus investi dans son rôle de grand frère que ne l'est North : "Elle est meilleure grande soeur qu'elle ne l'a été avec Saint. Juste pour que vous compreniez, elle ne partageait rien avec lui, elle lui parlait à peine", confie leur mère. Avant de poursuivre avec humour : "Saint est plus gentil que North, il aime sa petite soeur, il est tellement doux avec elle. Je dois même veiller à ce qu'il ne l'étouffe pas avec tous ses cheveux quand il saute dans son berceau !"