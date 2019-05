Kim Kardashian : Le secret de ses courbes spectaculaires au Met Gala 2019

Lundi 6 mai, Kim Kardashian a brillé au prestigieux Met Gala 2019 qui réunissait tout le gratin de la mode autour du thème "Camp : Notes on fashion". L'épouse de Kanye West a eu le privilège de porter une création originale de Manfred Thierry Mugler, conçue spécialement pour elle et ses courbes extraterrestres. Justement, beaucoup se sont interrogés sur cette robe et son confort...

Dans une vidéo publiée par Vogue, on découvre Kim Kardashian lors des derniers essayages avant le grand soir. Sous la robe de silicone recouverts de cristaux, la star porte un corset conçu à Paris. Il faut trois personnes pour aider la star à l'enfiler mais une fois cintrée, les mouvements de Kim sont très limités : "Okay Anna [s'adressant à Anna Wintour, organisatrice du Met gala, NDLR] si je ne peux pas m'assoir lors de ton dîner tu sais pourquoi. Je resterai debout et me mêlerai aux invités mais je ne peux m'assoir qu'à moitié."

Sur le tapis rose du Met Gala, la tenue de Kim Kardashian a fait sensation. Quelques internautes l'ont tout de même accusée de tricher mais sa coach sportive, Melissa Alcantara, a pris sa défense sur Instagram en insistant que, corset ou non, Kim travaillait sa silhouette comme une sportive de haut niveau six jours par semaine.

Plus tard dans la soirée, Kim et Kanye se sont rendus à l'Up&Down, dans le quartier de West Village, où s'est déroulée une after party. La star de 38 ans, qui accueillera bientôt leur quatrième enfant (ils ont fait appel à une mère porteuse), portait une autre création de Thierry Mugler tout aussi spectaculaire et rendant hommage à Cher.