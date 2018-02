Kim Kardashian : Le visage de sa petite Chicago dévoilé pour la première fois !

Le 15 janvier 2018, Kim Kardashian et Kanye West ont accueilli leur troisième enfant, une petite fille née par mère porteuse. Son prénom avait fait l'objet d'un insoutenable suspense puisqu'il n'avait été révélé que quelques jours plus tard. Ses célèbres parents avaient finalement opté pour Chicago, un prénom tout aussi original que ceux de sa grand soeur North (4 ans) et son grand frère Saint (2 ans), qui fait référence à la ville où Kanye West a grandi.

Si le rappeur américain de 40 ans et son épouse de 37 ans se sont vu proposer des millions de dollars en l'échange de la vente des photos de leur bébé, des offres alléchantes qu'ils ont refusées, ils n'ont toujours pas révélé officiellement son visage. Leur délai moyen avoisine généralement les deux mois. Mais alors que Kim Kardashian était de sortie avec sa petite Chicago, qu'elle et son clan appellent Chi (prononcé "shy"), le visage tant convoité a été aperçu.

La starlette américaine, habillée d'un pantalon Yeezy créé par son homme, a en effet été repérée dans un parking de Los Angeles le vendredi 2 février, sans son mari ni ses deux autres enfants. Si Chicago était confortablement installée dans sa poussette, sa maman l'a exposée quelques secondes pour le plus grand bonheur des photographes qui ont capté le visage du bébé. Le duo était accompagné de gardes du corps qui ont veillé activement à la sécurité de Kim Kardashian et sa fille.

Kanye West à des milliers de kilomètres

Deux semaines après la naissance de son troisième enfant, le rappeur est parti très loin de la Californie. People rapporte en effet que le mari de Kim Kardashian a pris un vol pour New York le 24 janvier dernier, puis s'est envolé pour l'Europe. L'artiste s'est notamment rendu à Berlin, où il a dîné avec A$AP Rocky et Dave Chappelle, en Belgique mais aussi à Paris. "Kanye travaille et est très créatif. Il sent qu'il a besoin de faire les choses maintenant. Cela ne semble pas poser de problème à Kim qu'il soit en Europe. Kim a sa famille pour l'aider avec les enfants", commente une source à People.