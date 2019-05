Kim Kardashian : Les sommes hallucinantes que lui rapporte Instagram

On ne présente plus Kim Kardashian ! A 38 ans, la star de la télé-réalité américaine a bâti un vrai empire. Entre lignes de vêtements et marques cosmétiques, la femme de Kanye West ne connaît pas la crise. Et c'est peu dire car grâce à l'avènement des réseaux sociaux, la mère de famille s'enrichit de jour en jour...

Actuellement en procès contre Missguided USA (une enseigne de prêt-à-porter qu'elle accuse d'utiliser son image sans son autorisation à des fins commerciales et à qui elle réclame 5 millions de dollars), Kim Kardashian a fait savoir à la justice qu'elle gagnait entre 300 000 et 500 000 dollars pour un seul post sponsorisé sur Instagram. Néanmoins, d'après les informations du site américain TMZ.com, la belle brune empocherait en réalité un million de dollars par publication. Une somme astronomique qui se justifie par l'incroyable popularité de la star et de son nombre impressionnant de followers.

Pour rappel, 136 millions de personnes suivent les aventures de la businesswoman sur Instagram. Elle est ainsi la sixième personnalité la plus suivie au monde et devance Beyoncé ainsi que Rihanna. Malgré ces revenus confortables, Kim Kardashian n'est pas la star la plus riche de sa famille. Rappelons que sa petite soeur Kylie est devenue milliardaire grâce à sa marque de cosmétiques.