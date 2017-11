Kim Kardashian licencie son bras droit, Stephanie Shepherd

Le Klan Kardashian prépare la naissance de trois bébés. Des arrivées précédées d'un important départ : Kim Kardashian se sépare de son bras droit, Stephanie Shepherd...

Page Six vient de publier un scoop ! Le site du New York Post révèle en effet que Kim Kardashian a licencié Stephanie Shepherd, directrice des opérations de la société Kardashian West Brands. Stephanie était l'assistante personnelle de la superstar de 37 ans depuis avril 2013. Promue en début d'année, elle a pris la direction des produits dérivés de Kim Kardashian, incluant sa marque d'émoticônes, Kimoji, ainsi que la ligne de vêtements et accessoires Kimoji.

Selon une source citée par Page Six, Kim et Stephanie se sont simplement éloignées. Mais une autre source a confié au site américain que Kim n'aurait pas apprécié l'interview que Stephanie Shepherd avait accordée en mai à Refinery29. Elle y évoquait le vol à main armé dont son amie et ex-boss a été victime à Paris, en octobre 2016 : "C'était terrifiant... Je ne peux évidemment pas imaginer ce qu'elle a vécu et dû supporter, mais même moi, je suis devenue plus prudente. Nous avons des alarmes, des plans de sécurité, tout ça. Malgré tout, j'ai un peu peur quand je suis seule à la maison. Donc je me suis acheté des bombes lacrymogènes supplémentaires."

La fin de la relation professionnelle de Kim Kardashian et Stephanie Shepherd n'affecte en rien leur amitié : le 21 octobre dernier, Stephanie a souhaité à Kim un joyeux anniversaire.