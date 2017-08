Kim Kardashian maman comblée : l'adorable Saint West grandit

À l'avenir, un nouveau visage pourrait apparaître sur les photos de famille de Kim Kardashian. La star de télé-réalité et son mari souhaitent avoir un troisième enfant. Selon TMZ, le couple aurait eu recours à une mère porteuse, déjà enceinte.

"Beaucoup de choses ont été dites, et Kanye et moi n'avons encore rien confirmé. Nous essayons, c'est sûr. Nous espérons", a récemment confié Kim Kardashian au magazine The Hollywood Reporter. Si l'heureuse nouvelle se confirme, Saint et North feront un grand frère et une grande soeur vraiment très chous...