Kim Kardashian : Maman de retour de vacances, avec 20 000 dollars autour du cou

"Toutes les bonnes choses ont une fin", dit un célèbre dicton. Kim Kardashian, son mari et leurs deux enfants en ont fait la regrettable expérience en quittant les Bahamas après un week-end en famille. De retour à L.A., la superstar de 36 ans retrouve d'autres membres de sa large fratrie. Des retrouvailles avec style et fou rire au menu...

Kim Kardashian, sa grande soeur Kourtney et leur ami Jonathan Cheban ont été photographiés à Calabasas ce mardi 6 juin. Kourtney avait emmené son fils aîné Mason (7 ans) suivre une leçon d'arts plastiques. La jolie brune de 38 ans portait un ensemble composé d'un top et d'un pantalon en satin de soie et dentelle de Chantilly de la marque anglaise I.D. Sarrieri. Des lunettes de soleil L.G.R. et des sandales Gianvito Rossi accessoirisaient sa tenue.

Comme Kourtney, Kim a fait le choix du confort ! Vêtue d'un pull et d'un jogging gris, et chaussée de bottines YEEZY (l'enseigne chère à Kanye West), madame Kardashian West arborait au cou deux colliers identiques en or 18 carats, sur lequel apparaît une figure religieuse. Le bijou est issu d'une collection également conçue par son époux, avec la collaboration de la marque Jacob The Jeweler créée par Jacob Arabo (également fondateur de Jacob & Co.), et disponible sur le site Yeezy.Supply au prix de 10 780 dollars, plus de 9 500 euros.

Cette gamme d'accessoires est sorti en avril. Kim Kardashian les possède depuis plusieurs mois et les avait emmenés à Paris en octobre dernier, un séjour au cours duquel elle a subi un vol à main armée.

Qu'il produise de la musique ou des vêtements, Kanye West dispose du soutien infaillible de Kim Kardashian. Le couple s'est récemment envolé pour les Bahamas et y a fêté son troisième anniversaire de mariage. Les enfants, North et Saint West (3 ans et 6 mois), étaient eux aussi de la partie.