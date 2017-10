Kim Kardashian : Moment de complicité avec Saint, les cheveux tressés

Saint West n'a pas encore 2 ans qu'il en impose déjà avec son style. Avec un papa, Kanye West, qui a créé sa propre marque, Yeezy, et une maman, Kim Kardashian, qui apporte une attention très particulière à son image, il y avait fort à parier que le baby boy deviendrait vite une icône de mode version miniature. Sans compter que ses deux parents se sont associés pour lancer une ligne de vêtements pour enfants dont il est l'un des modèles. Métissage très réussi entre Kanye West et Kim Kardashian, Saint West fait littéralement craquer sa maman et bien plus encore. La Toile succombe au charme du petit garçon qui soufflera sa deuxième bougie le 5 décembre prochain.

Samedi 14 octobre, à l'occasion d'une journée en famille, Kim Kardashian a publié une nouvelle photo de Saint West, lui accordant l'exclusivité d'un moment de complicité. Photographié en noir et blanc, le duo est à croquer, la starlette américaine de 36 ans s'accroupissant sur ses talons pour prendre la main de son fils. Depuis plusieurs semaines, Saint West arbore une nouvelle coupe de cheveux, des tresses collées, qui le rendent encore plus adorable.