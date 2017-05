Kim Kardashian : Moulée à outrance dans une micro-robe, sans soutien-gorge

Kim Kardashian manie avec brio l'art et la manière de mettre sa silhouette et surtout... ses formes généreuses en avant. Pas peu fière de s'être enfin débarrassée de ses quelques kilos en trop suite à sa dernière grossesse, la starlette se pavane désormais dans des tenues toujours plus sexy. Aujourd'hui, à l'occasion d'un déjeuner heathly aux côtés de son BFF Jonathan Cheban et de sa soeur Kourtney, la bimbo adopte un look minimaliste, toute de cuir vêtue.

Aperçue dans les rues de Los Angeles, à la sortie du restaurant Chin Chin puis en pleine séance shopping dans le même quartier, la mère de North et Saint s'est laissé prendre en photos par les paparazzi présents. Et son look n'a sûrement pas laissé grand-monde de marbre : il était principalement composé d'une micro-robe ultra-moulante à col Bardot, vraisemblablement portée sans soutien-gorge au vu de ce décolleté ravageur dont sa poitrine, sous pression, menaçait de s'évader. Une paire d'escarpins à lacets complétait cette tenue déjà très sexy, la rendant que plus aguicheuse encore...

Côté accessoires, la femme de Kanye West, qui dévoilait son booty sans filtre il y a peu au Mexique, a opté pour une simple paire de lunettes de soleil au style bien trop vintage rappelant sans doute les Men in Black. Ni sac, ni veste, ni même une pochette, elle n'a en main que son téléphone portable qu'elle ne lâcherait pour rien au monde ! Côté beauté, on remarque que la bimbo a affiché ses cheveux courts au naturel.