Kim Kardashian paye cinq ans de loyer à un homme dans le besoin

Passionnée par la mode et les produits de beauté, Kim Kardashian s'intéresse également aux problèmes de société, comme le système judiciaire américain. En 2018, elle a joué de son influence et obtenu de Donald Trump la grâce présidentielle pour une détenue. La superstar renouvelle l'essai, cette fois en décider de loger avec un ancien condamné en difficulté...

L'heureuse nouvelle est venue du bénéficiaire de la générosité de Kim Kardashian, en personne ! Dimanche 10 mars, Matthew Charles a remercié l'épouse de Kanye West sur Facebook. "Kim Kardashian-West, par le biais de Tracy, a dit qu'ils avaient entendu parler de mon cas. Ça l'a émue et elle a décidé de m'aider. Et, pour moi, d'une manière incroyable. Kim n'a pas fait ça pour l'attention médiatique ou la publicité, mais je me devais de le partager, parce que c'est trop beau pour ne pas l'être", écrit l'homme.

Il conclut, en majuscules : "**Merci Kim Kardashian-West et Tracy pour l'amour que vous m'avez témoigné quand j'étais en prison. Et maintenant que je suis libre **."