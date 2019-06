Kim Kardashian : Petite mine sans maquillage, dur retour de vacances

C'est sa grand-mère qui est la cobaye pour ce test en live. Kim étale avec délicatesse le fond de teint sur l'avant-bras et la main de sa grand-mère puis dévoile des photos avant/après.

Elle écrit : "Ma grand-mère, MJ, m'a interrogée sur mon maquillage pour le corps et voulait que je vienne l'aider à couvrir ses veines. North (sa fille de 5 ans) & moi nous sommes rendues directement chez elle pour lui montrer comment l'utiliser. J'aime combien elle est heureuse de ces résultats ! Balayez pour voir à quel point cet avant et après est incroyable sur MJ!"

Une femme, trois visages

Pour le numéro d'août 2019, Kim Kardashian pose avec trois portraits différents pour le magazine Vogue Japan. On peut admirer la star de télé-réalité avec trois styles différents. Les trois créateurs pour ces shootings sont Versace, Valentino et Chalayan. Trois stylistes de renom qui ont ainsi sublimé la jolie brune de 38 ans. Maquillée (cette fois-ci), Kim pose avec une robe noire style bondage, du tissu satiné rose et un masque représentant la marche à suivre pour un teint parfait.

"Soyez féroce" est écrit en gras à côté du visage de Kim. Ravie d'avoir eu le privilège de réaliser trois couvertures, la jolie brune a commenté sur son compte Instagram : "3 COUVERTURES DE VOGUE !!!" C'était un rêve absolu devenu réalité pour moi!"

La première fois que Kim Kardashian a été en couverture de Vogue US était avec son fiancé Kanye West en 2014. Récemment, elle était aussi en couverture du Vogue Us en mai 2019 dans lequel elle a révélé son intention de passer l'examen du barreau en 2020.

La télé-réalité, le maquillage et maintenant le droit. Kim a décidément de multiples visages...