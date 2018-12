Kim Kardashian : Pour les 3 ans de Saint, elle transforme sa maison en jungle !

Des dizaines d'arbres et plantes en tous genres, des bouts de troncs d'arbres, des chapeaux de safari, de vieilles malles de voyages... Toute la maison de Kanye West et sa femme a été redécorée le temps de la fête. Il y avait également non pas un, mais deux gros gâteaux reprenant les personnages de Tarzan. Les deux garçons semblent particulièrement fans des films d'animation Disney puisque l'an dernier, ils avaient eu droit à une fête du même genre sur le double thème de Monstres & Cie et Noël.