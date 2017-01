Kim Kardashian : Quand elle sortait avec Nick Cannon, sous l'oeil de Kanye West

Carla Bruni n'est pas la seule à faire honneur au #ThrowbackThursday sur les réseaux sociaux ! Le rappeur Nick Cannon y est aussi allé de sa petite photo souvenir ce jeudi 19 janvier.

L'ex-mari de Mariah Carey a partagé avec ses nombreux abonnés deux photos datant du début des années 2000, époque à laquelle il a brièvement fréquenté la vedette de télé-réalité Kim Kardashian. "Souvenir ! Whoa !!!", a-t-il écrit en légende de la photo sur laquelle on peut le voir avec Kim et son ancienne meilleure amie pour la vie Paris Hilton.

À cette époque, la socialite de 36 ans était loin d'être aussi célèbre qu'aujourd'hui. Rappelons qu'elle avait débuté sa carrière en tant qu'assistante de la sulfureuse héritière. En outre, son physique très différent de celui qu'on lui connaît aujourd'hui, preuve que la maman de North et Saint West (3 ans et 1 an) a vraisemblablement usé (et abusé) de la chirurgie esthétique ! Pas sûr qu'elle soit ravie de voir cette photo dossier ressortir...

Nick Cannon n'en est pas resté là puisqu'il a ensuite publié une photo de la même soirée, sur laquelle, que Kim se rassure, elle n'apparaît pas. En revanche, son futur mari Kanye West était de la partie ! "C'était la même soirée. Se pourrait-il que...? Lol non !!!", a-t-il écrit en légende du cliché qui date de 2006.

Visiblement, le rappeur de 39 ans avait déjà un faible pour celle qui allait devenir sa femme bien avant de l'épouser il y a trois ans. Si le couple traverse actuellement une mauvaise passe, l'interprète de Flashing Light n'a jamais caché avoir craqué pour la bombe bien avant de sortir avec elle. Ce qui explique sans doute pourquoi il est aussi déterminé à faire en sorte que leur mariage ne tombe pas à l'eau.