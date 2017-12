Kim Kardashian ravive la guerre avec Taylor Swift, la chanteuse riposte

De retour dans le bacs depuis le 10 novembre dernier avec l'album Reputation, la chanteuse ne s'est jamais montrée aussi revancharde. Ainsi, avec I Did Something Bad et This Is Why We Can't Have Nice Things, elle n'hésite pas à revenir sur sa grande dispute avec Kanye West. "C'était tellement bien d'être amis à nouveau / J'étais là à te donner une seconde chance / Mais ensuite tu m'as poignardée dans le dos tandis que tu me serrais la main", chante-t-elle. Après la célèbre intervention de Kanye West aux MTV Video Music Awards 2009, où il avait publiquement humilié Taylor Swift après qu'elle a reçu son trophée (qui aurait dû être attribué selon lui à Beyoncé), le duo s'était réconcilié en 2015. Un rapprochement qui n'a pas duré...

Début 2016, Kanye West s'était montré bien moins gracieux lorsqu'il avait sorti Famous où il chante : "J'ai l'impression que Taylor et moi pourrions coucher ensemble. Pourquoi ? Parce que j'ai rendu cette s***pe célèbre."